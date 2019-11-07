В течение 24 часов с Вами свяжется представитель проекта Газпром-инвест

125
ЧЕЛОВЕК НА СТРАНИЦЕ
14
СВОБОДНЫХ МЕСТ
Газпром разрешил обычным
россиянам торговать газом
Инвестируйте в государственный газ и зарабатывайте уже сейчас!
Почему это выгодно
для обычных граждан
Значительная прибыль при минимальных рисках
Один из самых доходных активов
Быстрый вывод средств на любую карту банка России
Что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать c Газпром уже сейчас?
Зарегистрироваться на данном сайте в форме выше
Дождаться звонка от консультанта компании Газпром и подтвердить регистрацию
Внести желаемую сумму инвестиции на счет и уже через 30 дней получить первую прибыль
Алексей Миллер
председатель правления совета
директоров ПАО «Газпром»
Мы приняли решение открыть доступ для инвестиций от всех граждан, поскольку это будет выгодно как для Газпрома, так и для россиян.
Дело в том, что на данный момент российский газ становится самым востребованным на мировом рынке. Во всех странах мира стремительно растет спрос на его покупку. По этой причине мы решили увеличить объемы производства газа в 4 раза и привлечь людей со всей России в качестве инвесторов.
Поскольку цены на газ сейчас быстро меняются, все, кто инвестирует в проекты Газпрома, получает в среднем по 800-8500 долларов дохода ежемесячно.
Проконсультироваться
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
«Газпром-Инвест»
Лицензия №008204/177-09442-100000 от 07.11.2019 Профессиональной и
биржевой деятельности по ценным
ПАО "Государственная платформа Газпром"
Сила Сибири
от 50 000 рублей ежемесячно
Крупнейшая система транспортировки газа на востоке России
Подать заявку
Северный поток
25% гарантированных выплат ежемесячно
Газопровод, напрямую соединивший Россию и Европу
Подать заявку
Турецкий поток
44% гарантированных выплат ежемесячно
Экспорт газа в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу
Подать заявку
Благодарим за уделенное нам время!
Поддержку персонального консультанта
Доступ к доходным активам для каждого россиянина
Быстрый вывод средств на любую карту банка России
Газпром — мечты сбываются