В течение 24 часов с Вами свяжется представитель проекта Газпром-инвест

Мы приняли решение открыть доступ для инвестиций от всех граждан, поскольку это будет выгодно как для Газпрома, так и для россиян.



Дело в том, что на данный момент российский газ становится самым востребованным на мировом рынке. Во всех странах мира стремительно растет спрос на его покупку. По этой причине мы решили увеличить объемы производства газа в 4 раза и привлечь людей со всей России в качестве инвесторов.



Поскольку цены на газ сейчас быстро меняются, все, кто инвестирует в проекты Газпрома, получает в среднем по 800-8500 долларов дохода ежемесячно.